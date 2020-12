Salta l'ultimo appuntamento del 2020 della vela: niente vento ad Auckland e organizzatori costretti a cancellare la Christmas Cup. Luna Rossa torna in mare dal prossimo 15 gennaio con American Magic e TeamUK per la Prada Cup, che designerà lo sfidante di Team New Zealand in vista dell'America's Cup di marzo

Niente vento ad Auckland, cancellata la Christrams Race di vela, ultimo appuntamento del 2020 in vista dell'America's Cup, al via da marzo. Le condizioni sul campo di regata hanno consentito la partenza di Race 1 tra New Zealand, vincitore delle World Series e Ineos UK, ultimo classificato. Il defender è scattato subito in testa, fino a quando il vento è sceso fino ai 6 nodi, non consentendo ai kiwis di tagliare il traguardo in tempo per circa un minuto. Alle 1745 locali il Comitato di gara ha comunicato ufficialmente l'impossibilità di vedere un azione gli AC75 per un'ultima volta in questo 2020. Chi ne paga maggiormente le conseguenze è proprio New Zealand, che aveva l'ultima chance di misurarsi contro gli sfidanti: i neozelandesi, infatti, saranno in acqua solamente il prossimo marzo, quando in palio di sarà già la 36^ America's Cup. Per Luna Rossa, American Magic e Team UK appuntamento al 15 gennaio quando scatterà la Prada Cup, che decreterà il challenger che si andrà a giocare il più antico trofeo sportivo del mondo.