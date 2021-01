Svelato il calendario della Prada Cup, che dal 15 gennaio deciderà lo sfidante al Team New Zealand nell'America's Cup: subito in acqua Luna Rossa, che se la vedrà al debutto contro Ineos. Finale in programma dal 13 febbraio, con tutte le regate in diretta su Sky Sport

E' stato ufficializzato il calendario della Prada Cup, che designerà lo sfidante al Team New Zealand nell'America's Cup di vela, in programma dal prossimo 6 marzo. Nella baia di Auckland tre equipaggi: gli italiani di Luna Rossa, gli inglesi di Ineos UK e gli statunitensi di American Magic. Si comincia il 15 gennaio con il Round Robin 1, per chiudere con la finale dal 13 al 22 febbraio. Tutte le regate saranno trasmesse in diretta da Sky Sport, che dedicherà un canale all'evento. Luna Rossa debutterà proprio il 15 gennaio sfidando Ineos. Le tre imbarcazioni si daranno battaglia in quattro round robin e in altrettanti scontri diretti. La migliore classificata accederà direttamente alla finale della Prada Cup, seconda e terza si scontreranno in un playoff (29 gennaio-3 febbraio) per decidere chi volerà all’atto conclusivo. L’assegnazione della Prada Cup avverrà al meglio delle 13 regate: vince chi arriva per primo a sette.