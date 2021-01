Prada Cup, stanotte Luna Rossa di nuovo in acqua

Il vero cammino verso la Coppa America numero 36 è cominciato alle 3 e 10 del mattino e ha dimostrato:

Che le Olimpiadi non si vincono per sbaglio. Che i milioni da spendere aiutano Che la fretta porta a giudizi sbagliati.

Nel senso che a dicembre avevamo condannato la barca inglese Ineos Britannia UK al ruolo di catorcio dei mari e invece, timonata a terra e in mare da Sir Ben Ainslie con le sue cinque medaglie olimpiche e con gli investimenti di Jim Ratcliff, si è ripresa alla grande, tanto da vincere entrambe le prime due regate della Prada Cup. Va detto che Luna Rossa Prada Pirelli, battuta da Ineos Britannia nella seconda regata, ha pagato comunque un distacco enormemente inferiore rispetto a quello che hanno incassato gli americani di American Magic. Un minuto e venti contro 23 secondi. Britannia di fatto ha azzeccato alla grande entrambe le partenze. Nella regata contro gli americani è battaglia solo per qualche virata. Poi gli americani hanno perso sia in bolina sia in poppa. Con Luna Rossa il risultato è stato lo stesso, ma la barca italiana si è difensa molto meglio, non fosse per una partenza clamorosamente sbagliata in cui ci hanno insacchettato con britannica spietatezza. Il fatto è che con un campo di regata così stretto perdere la partenza puó significare lasciare all’avversario il controllo di tutta la regata. Il lato buono del percorso era il destro. Ainslie lo ha capito prima, occupato per primo e non lo ha mollato più. Due a zero per loro.

Ma questa notte, alle 3, si riparte con la sfida tra Luna Rossa e American Magic, seguita da American Magic contro Britannia. Condizioni previste di vento: più debole. Sulla carta buone per noi, difficili per gli inglesi.