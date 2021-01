Se quello che serviva per valutare in maniera completa barche ed equipaggi della Prada Cup era il vento debole, stavolta la natura ha esagerato. Non solo a Auckland il vento era debole, ma anche puffy - come dicono quelli bravi - a macchie, un po’ qua e un po’ là. Ed è stato straordinario l’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli che nella regata con gli americani ha vinto proprio badando più a cercare il vento che non a fare regata sull’avversario. La barca italiana con poco vento si esprime bene, l’equipaggio poi è un’orchestra. Azzeccata la partenza dell’unica regata affrontata oggi dai nostri in cui Luna Rossa pensa solo a fare velocità e volo mentre gli americani hanno più difficoltà e meno intuizioni.

Il resto della regata è un’alternanza tra brevi voli e lunghi tratti con la pancia in acqua. E dopo la sconfitta di ieri con gli inglesi, arrivano per Luna Rossa vittoria convincente e il primo punto. Queste barche sono progettate per volare e American Magic con poco vento ha dimostrato un certa attitudine a cadere dai foil. Lo fa anche contro Britannia nella seconda regata, da subito. In partenza gli inglesi volano, mentre American Magic -colpo di scena - si trova piantata come una boa. Il seguito è uno stillicidio di entrambi per arrivare entro il tempo massimo, operazione che riesce per una manciata di secondi consegnando agli inglesi un altro punto e la classifica piena.

Stanotte si torna in acqua è la barca chiamata a regatare due volte contro gli avversri è proprio Luna Rossa, quindi, da non perdere.