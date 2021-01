Prada Cup, il nuovo calendario di Luna Rossa

La doppia sfida con Ineos UK sarà alle 4 italiane di sabato e domenica prossima. James Spithill e compagni devono vincere entrambe le regate per vincere il roudn robin ed andare in finale. Altrimenti saranno costretti alle regate di semifinale contro American Magic Condividi:

Dopo la decisione di American Magic di rinunciare alle ultime regate dei round robin per riparare la barca in vista delle semifinali, la direzione di gara ha comunicato il nuovo calendario della Prada Cup: programma rivoluzionato visto che sono rimaste solo due regate, quelle fra Luna Rossa e Ineos Uk. Verranno disputate sabato 23 e domenica 24, il via per entrambe fissato alle 4 ora italiana (le 16 ad Auckland)

Luna Rossa deve vincerle entrambe approfondimento La web serie dedicata a Luna Rossa E’ l’unica combinazione che permetterebe allo scafo italiano di terminare il round robin in testa e, di conseguenza, qualficarsi direttamente per la finale della Prada Cup, saltando le regate di semifinale contro American Magic. Qualora, invece, Ineos Uk dovesse vincere la regata di sabato sarebbe sicura del primo posto e i due team potrebbero accordarsi per non gareggiare domenica, come precisato dalla giuria di gara.

Le ghost race approfondimento Le condizioni di American Magic dopo l'incidente Al termine di ciascuna delle due regate, Luna Rossa e Ineos UK da regolamento si dovranno presentare nuovamente sulla linea di partenza per quella che viene definita una “gost race” contro Amrican Magic. I giudici in pratica dovranno constatare l’assenza dello scafo americano e assegnare la vittoria a tavolino agli sfidanti. Il tutto senza dover aspettare i 25 minuti canonici di distanza fra la fine di una regata e l’inizio della successiva.