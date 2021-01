La terza sconfitta consecutiva di Luna Rossa contro Ineos Uk, al termine di una regata combattuta ed equilibrata, costringe l'imbarcazione italiana alla semifinale contro American Magic: non è finita, la strada è ancora lunga, anche se bisognerà trattenere il fiato ancora un po'. Luna Rossa torna in acqua il prossimo 29 di gennaio, tutto in diretta su Sky Sport

La fatica vera è cominciare , la fatica vera è anche finire . Finire con Luna Rossa dietro agli inglesi di Britannia , ma difendendosi alla grande in una regata da spavento. E’ faticoso iniziare perchè il vento fa i capricci e mezzo pomeriggio passa a cercare il posizionamento del campo di regata. E’ una di quelle giornate in cui si andrà forte. In tutti i sensi. Forte mell’agomismo, forte sull’acqua. La partenza è tiratissima con Luna Rossa Prada Pirelli in combattimento ravvicinato con Britannia. Azzecchiamo la tattica, arriviamo anche a chiedere una penalità, premdiamo il tempo e la testa della regata. La prima bolina è di Luna Rossa , che cesella e obbliga Britannia a cambiare direzione, aria. Ma Britannia recupera in poppa. E’ una battglia di nervi, di incroci, di salti di vento azzeccati a 50 nodi di velocità .

Al terzo lato gli inglesi prendono l’interno in boa, un sorpasso sul quale Luna Rossa resta un po’ lì, poi si rilancia ancora portando la regata ad avere qualcosa come dieci cambi di leader e quattro sorpassi ravvicinati. E’ nel finale che gli inglesi si fanno aggressivi e davvero centrati, sul vento, sulla tattica, sull’avversario. Ci prendono quei pochi metri che portano fino in fondo. Noi paghiamo qualche errorino che gli inglesi non fanno, ma ci siamo. Britannia va dritta in finale di Prada Cup. A Luna Rossa tocca ancora sperarla preparandosi ad affrontare American Magic in semifinale. Non è finita, è lunga. Gli inglesi tirano il fiato, noi lo tratteniamo un altro po'.