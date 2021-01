Luna Rossa si giocherà un posto in finale di Prada Cup nella serie al meglio delle sette regate contro American Magic, che tornerà in acqua dopo aver scuffiato la scorsa settimana, danneggiando l'imbarcazione. Si parte il 29 gennaio: passa il turno e sfiderà Team Ineos il primo che vince quattro regate. Tutto in diretta su Sky Sport

Luna Rossa e American Magic si giocheranno il pass per la finale della Prada Cup, trofeo che designerà la sfidante a Team New Zealand nelle finali di America's Cup. Già qualificata Ineos Uk, vincitrice del round robin. American Magic ha dato forfait in questo secondo weekend di gare dopo aver scuffiato domenica scorsa proprio contro Luna Rossa: troppi i danni riportati da Patriot, che ha comunque assicurato la sua presenza in semifinale. La serie di semifinale sarà al meglio delle sette regate: passa il turno la prima imbarcazione che ne vince quattro. Si comincia nella notte di venerdì 29 gennaio con le prime due regate, con l'eventuale 'gara-7' in programma il 2 febbraio. In caso di cancellazioni, i giorni designati per i recuperi sono il 3-4 febbraio. La finale di Prada Cup prenderà il via il 13 febbraio per chiudersi il 22.