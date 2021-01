Niente da fare per Luna Rossa, che cede per la terza volta consecutiva al Team Ineos Uk e sarà così costretta a passare dalle semifinali contro American Magic per proseguire la corsa verso la Prada Cup, trofeo che designa la sfidante di New Zealand in America's Cup. L'AC75 di Sir Ben Ainslie chiude così matematicamente al primo posto il round robin, qualificandosi direttamente alla finale, in programma dal 13 febbraio. La regata, partita con un'ora e venti di ritardo a causa dei continui salti di vento, è stata molto equilibrata, come dimostrano i ben 9 cambi di leader. Ineos, che ha toccato una velocità di punta di 50 nodi, è stata la più brava nel momento decisivo, ovvero dopo l'ultima boa, passando in testa e chiudendo con 33'' di vantaggio sull'imbarcazione di James Spithill. Al termine, sia Luna Rossa che Ineos sono rimaste in acqua per le 'gare fantasma' contro American Magic, che hanno proclamato ufficialmente la vittoria di Britannia in questo round robin. Da confermare la regata in programma questa notte alle 4 ora italiana tra le due imbarcazioni, inutile ai fini della classifica. Luna Rossa si giocherà un posto un in finale contro American Magic dal 29 gennaio al 2 febbraio in una sfida al meglio delle 7: vince chi arriva prima a quattro vittorie.