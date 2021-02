Ora è certo: la sfida tra Luna Rossa e Team Uk ripartirà. Le due squadre potrebbero decidere di anticipare di 24 ore la ripresa delle ultime regate della serie che decideranno la sfidante di Team New Zealand. Confermato nel corso di una conferenza stampa l’ultimo giorno utile per regatare (il 24 febbraio). Qualora nessuno dei due team raggiungesse per quella data le 7 vittorie, vincerà l’equipaggio che avrà incamerato il maggior numero di vittorie

Luna Rossa e Team Uk torneranno in acqua per la finale Prada Cup tra venerdì e sabato, anche se si riservano di decidere sulla remota possibilità di anticipare di 24 ore la continuazione della serie. Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nella tarda serata italiana, quasi mezzogiorno ad Auckland (Nuova Zelanda) è stato anche chiarito che la Prada Cup manterrà le sue date previste, con ultimo giorno utile per regatare il 24 febbraio, come scritto nel regolamento e sostenuto da Luna Rossa nella querelle con Americas Cup Events. Nel caso nessuno dei due team raggiungesse le 7 vittorie per quella data, vincerà l'equipaggio col maggior numero di successi in quel momento.