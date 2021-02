Luna Rossa vince anche le due regate della seconda giornata di finale di Prada Cup contro Ineos Uk e si porta sul 4-0, a soli tre successi dalla conquista del trofeo e dal pass per l'America's Cup. Bruni: "In Italia non c'è solo il calcio, sentiamo la passione dei tifosi". Lockdown per 72 ore in Nuova Zelanda: rinviate le regate di mercoledì. La Prada Cup in diretta su Sky Sport CALENDARIO E GUIDA TV Condividi:

E' una Luna Rossa da sogno quella che sta dominando la finale di Prada Cup ad Auckland. L'imbarcazione italiana vince anche le due regate in programma nella seconda giornata e si porta sul 4-0 contro Ineos Uk, a soli tre punti dalla conquista del trofeo e dal pass per la finale di America's Cup. In mattinata è arrivata la notizia del lockdown di 72 ore in Nuova Zelanda a causa del Covid: rinviate le due regate in programma mercoledì 17. La prima regata è stata una sfida 'old-style', con i due AC75 praticamente appaiati per tutto il tempo: gli italiani partono meglio e si difendono alla perfezione, non lasciando mai spazio a Britannia, che chiude con un ritardo di 13''. Nella quarta sfida, Ineos rischia grosso in partenza con una pericolosa impennata che le fa perdere terreno: Luna Rossa arriva alla prima boa con 12'' di vantaggio, poi controlla e incrementa costantemente il gap, che sul traguardo è di 41''. Per gli italiani si tratta dell'ottava vittoria consecutiva dopo i quattro successi contro American Magic in semifinale. Nonostante il grande vantaggio non è finita però. Si gareggia al meglio delle 13 regate: porta a casa la Coppa il primo AC75 che ne conquista 7. Eventuale 'bella' in programma il 22 febbraio. Chi vince andrà a sfidare per l'America's Cup i detentori di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.

Bruni: "In Italia non c'è solo il calcio" "Siamo contenti ma la concentrazione resta alta - ha detto Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli -. Useremo le prossime due giornare per migliorare, dobbiamo continuare a farlo. Sentiamo il tifo degli italiani che ci spinge, il supporto che abbiamo è incredibile. La gente pensa che in Italia ci sia solo il calcio, ma anche la vela sta andando alla grande in questo momento". Amarezza nelle parole di Sir Ben Ainslie: "Un giorno difficile, dobbiamo lavorare di più e stare meglio sulla barca - ha detto lo skipper di Team Ineos Uk -. Credito a Luna Rossa, che ha gareggiato bene e non ci ha dato opportunità per rientrare. A questo livello non si possono commettere errori. Ora prepariamoci per mercoledì".

I risultati della seconda giornata della finale Gara-3: Ineos Uk vs Luna Rossa 0-1 Gara-4: Luna Rossa vs Ineos Uk 1-0 Luna Rossa-Ineos Uk 4-0

Prada Cup, il calendario della finale approfondimento Luna Rossa, l’ansia della finale Data da definire

Gara-5: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4) Gara-6: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire)

Venerdì 19 febbraio Gara-7: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) Gara-8*: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Sabato 20 febbraio Gara-9*: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4) Gara-10*: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire)

Domenica 21 febbraio Gara-11*: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) Gara-12*: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Lunedì 22 febbraio Gara-13*: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4)

*se necessaria