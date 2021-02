Lockdown ad Auckland, rinviata la terza giornata di regate della finale di Prada Cup, in programma il 17 febbraio tra Luna Rossa e Team Ineos Uk. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori dell'America's Cup con una nota. La più grande città della Nuova Zelanda, le cui acque ospitano la manifestazione che regala il pass per la finale di America's Cup, sarà in lockdown di livello 3 per tre giorni dopo che sono stati rilevati tre nuovi casi di Covid-19. Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha convocato una conferenza stampa per annunciare le nuove misure restrittive per Auckland: "Chiedo ai neozelandesi di continuare a essere forti e pazienti", ha detto, spiegando che le nuove restrizioni saranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 17 febbraio. Si potrà uscire solo per andare al lavoro e per le spese necessarie. Prevista la chiusura dei luoghi pubblici e il divieto di assembramenti oltre le 10 persone salvo matrimoni e funerali. Le scuole e i negozi possono restare aperti purché venga rispettato il distanziamentoI nuovi contagi sono stati registrati all'interno di una famiglia nel sud della città. La Nuova Zelanda è stata un modello nella gestione della pandemia, soprattutto per la sua azione precoce e aggressiva: il Paese ha finora registrato 1.974 casi di Covid-19 e 25 morti.