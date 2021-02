Stop sci, Garavaglia: "Danno per scelta governo va indennizzato"

"Qui c'è stato un danno che è stato arrecato per una una scelta del governo. E i danni vanno indennizzati". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante una conferenza stampa insieme al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dopo la decisione di procrastinare al 5 marzo l'apertura degli impianti di risalita nelle località montane. "Era importante capire l'entità di questo danno per dare risposta subito - ha aggiunto - già nel testo del decreto e non in sede di conversione. La montagna finora è stata dimenticata"