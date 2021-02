La Prada Cup riparte nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 alle ore 4 con Gara-5 di finale tra Luna Rossa e Team Ineos Uk. Si ricomincia dal 4-0 per l'AC75 italiano. Dopo giorni di polemiche, si torna dunque in mare per chiudere i conti, nonostante l'allerta Covid in corso ad Auckland e in Nuova Zelanda. La 36^ edizione dell'America's Cup è interamente trasmessa in diretta su Sky, con il canale dedicato Sky Sport America's Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky. Le regate 5 e 6 sono in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 e le prove 7 e 8 per la notte successiva. Si gareggia al meglio delle 13 regate: porta a casa la Coppa il primo AC75 che ne conquista 7. Si parte nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, con l'eventuale 'bella' in programma il 24. Chi vince andrà a sfidare per l'America's Cup i detentori di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.