Italiani e inglesi, qui non molla nessuno

Team Uk è riuscita a mettere un piede in mezzo alla porta che Luna Rossa stava chiudendo. Nessuno molla in questa finale di Prada Cup, in cui gli inglesi sperano in un rinforzo del vento per contrastare la perfezione degli italiani, distanti solo due vittorie dalla finale di America's Cup. Stanotte si torna in acqua dalle 4: diretta su Sky Sport

Gli inglesi di Ineos Team Uk, sono riusciti a mettere un piede nella porta che Luna Rossa Prada Pirelli stava chiudendo. Per motivi diversi non dormiranno rilassati i velisti italiani e non dormiranno rilassati nemmeno i velisti inglesi. E’ la Coppa America che si avvicina, è la finale di Prada Cup in cui nessuno molla un bel niente, nessuno smette di sperare perchè la storia di recuperi clamorosi è piena. Comunque, una regata a Luna Rossa e una agli inglesi portano la barca italiana sul 5 a 1, quando servono sette vittorie per guadagnare il posto a disposizione contro New Zealand. Non è male per niente, anche se Sir Ben Ainslie e i suoi stavolta si presentano con stile fino a qui inedito: superaggressivi, in partenza sin dalla prima regata! Su Luna Rossa Prada Pirelli reagiscono con prontezza e intelligenza, parano e schivano persino una collisione imminente sulla linea di partenza, mandano gli inglesi in penalità, riuscendo poi però a mettersi tra la boa e l’avversario, controllando con incroci ripetuti e da brivido finchè non riescono a cambiare ritmo e ad andare via. A vincere.