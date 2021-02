Luna Rossa è avanti 5-1 su Team Ineos Uk al termine della terza giornata di regate nella finale di Prada Cup. All'imbracazione italiana mancano dunque due vittorie per conquistare il trofeo e assicurarsi il pass per la finale di America's Cup. Dopo le polemiche degli ultimi giorni legate ai rinvii a causa dell'emergenza Covid, si è tornati in acqua e la tensione non è mancata, con una vittoria ciascuno. Nella prima regata, doppia penalità in partenza per i due AC75, con Britannia a cui viene inflitta un'altra penalità al primo incrocio. E' il momento decisivo: Luna Rossa mantiene saldamente il vantaggio a arriva al traguardo con 1'20'' di vantaggio. In Gara-6, quando tutto sembra far pensare a un 'cappotto', ecco la reazione d'orgoglio di Sir Ben Ainslie: vince la partenza, controlla la rimonta italiana e vince con 14'' di vantaggio. Si gareggia al meglio delle 13 regate: porta a casa la Coppa il primo AC75 che ne conquista 7. Eventuale 'bella' in programma il 24 febbraio. Chi vince andrà a sfidare per l'America's Cup i detentori di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.