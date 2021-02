Auckland, lockdown di 7 giorni: attesa per finale

La prima ministra Jacinda Arden ha annunciato il lockdown di livello 3 per la città di Auckland a partire da domenica e per i successivi sette giorni. Attesa sulla finale di America's Cup, tra Team New Zealand e Luna Rossa (prima regata il 6 marzo). Gli organizzatori in una nota: "Al lavoro con le autorità per risolvere le implicazioni dovute alla decisione del Governo"

Arriva l'ombra del Covid sulla finale di America's Cup, in programma dal prossimo 6 marzo, in cui Luna Rossa sfiderà i detentori di Team New Zealand (tutto in diretta su Sky Sport). La prima ministra Jacinda Arden ha infatti annunciato il lockdown di livello 3 per la città di Auckland a partire da domenica e per i successivi sette giorni. Il resto del Paese è stato inserito al Livello 2, che limita gli assembramenti. Si attende di capire nei prossimi giorni se sarà possibile il via della finale di America's Cup con la prima regata in programma sabato, dunque in pieno lockdown 3. Già durante la finale di Prada Cup, era stata rinviata una giornata di regate tra Luna Rossa e Ineos Uk proprio a causa delle restrizioni legate al Covid-19.