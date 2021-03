12/15

PIERLUIGI DE FELICE. Pigi inizia la sua carriera velica a 7 anni navigando con l’optimist proseguendo con il 420 e il 470 per poi entrare nel Team di Mascalzone Latino con il quale partecipa alla 31 e 32 America’s Cup. Nel 2012 entra a far parte del team Luna Rossa con il quale vince l’ACWS 12-13 e partecipa alla 34^ America’s Cup a San Francisco, continua la preparazione per la 35 AC ma il Team decide di non parteciparvi ed ora e’ nuovamente coinvolto nel ruolo di Sail trimmer per la 36 America’s cup