James Spithill commenta la seconda giornata di finale di America's Cup, chiusa ancora in parità tra Luna Rossa e New Zealand: "E' un buon pareggio, le barche sono simili in varie condizioni di vento. Vediamo cosa succederà sabato". Bruni: "Vittoria in Gara 3 merito della grande partenza di Spithill: lì abbiamo vinto l'80% della regata" LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 2-2

C'è soddisfazione in casa Luna Rossa dopo la seconda giornata di regate di finale di America's Cup, con l'AC75 italiano che ha vinto in Gara 3, cedendo poi in quella seguente a New Zealand e chiudendo in parità sul 2-2 il venerdì di una serie che si preannuncia lunga ed equilibrata.

Spithill: "E' stato un buon pareggio" gallery Festa Luna Rossa con il pubblico ad Auckland. FOTO "E' stato un buon pareggio, entrambe le barche si sono comportate bene - ha spiegato James Spithill, timoniere di Luna Rossa, al termine di Gara 4 -. Vediamo cosa succederà sabato. La partenza è stata a loro favore e questo ha grande impatto. Abbiamo fatto la separazione e il lato scelto non era il migliore. Abbiamo fatto un piccolo errore, ma siamo abbastanza soddisfatti della prestazione. Stiamo ancora vedendo come funziona, le barche sono simili in molte condizioni di vento, ma bisognerà testarle ulteriormente in acqua".

Bruni dopo Gara 3: "Merito vittoria della partenza e di Spithill" "Benissimo sin dall'inizio - ha spiegato Francesco Bruni subito dopo la vittoria in Gara 3 -. Da quel momento in poi abbiamo mandato i rivali a sinistra. E' stata una regata combattuta, soprattutto nella prima poppa quando si sono avvicinati. Abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo fatto una regata pulita. E' molto difficile giudicare, la situazione è variabile. Dobbiamo prendere decisioni in pochi secondi, se indugi perdi terreno. Dopo la prima virata ci siamo trovati in una posizione favorevole, anche se vincere non è una passeggiata. Grande merito a Spithill per l'ottima partenza, da quel momento ci siamo separati: lì abbiamo vinto l'80% della regata"