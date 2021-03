Altra giornata da incorniciare per Luna Rossa, che chiude in parità la seconda giornata di finale di America's Cup contro New Zealand dopo aver vinto Gara 3. Il tutto con la possibilità di festeggiare insieme ai tanti tifosi presenti sulle banchine, senza mascherina e distanziamento, dopo il passaggio al Livello 1 delle restrizioni Covid ad Auckland

LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 2-2