Coppa America, il calendario delle regate

Botta e risposta Luna Rossa-New Zealand nella seconda giornata della finale di Coppa America con una vittoria per parte e il risultato sul 2 a 2. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 15 marzo ancora in mare per Race 5 e Race 6: tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e sul nostro sito

GLI HIGHLIGHTS DI GARA 3 E GARA 4