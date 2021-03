Si torna in acqua per la sesta giornata di regate nella finale di America's Cup: ad Auckland si riparte dal 5-3 di Team New Zealand su Luna Rossa. Per il Defender si tratta del primo match point della serie. Le regate in diretta sul canale dedicato di Sky Sport (205), sul nostro liveblog aggiornamenti e cronaca

IL PODCAST DI MEDA E BRUNO