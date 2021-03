Le parole

Spithill: "Daremo battaglia fino alla fine"

La prima regata Luna Rossa la vince, come accade ormai sempre, in partenza, azzeccando alla grande ogni scelta. Il vento debole non consente di esagerare con le mosse di match race per mettere in penalità l’avversario. La barca italiana entra da destra, manovra subito e pensa a sviluppare velocità e a controllare il rapporto distanza- tempo per arrivare allo zero sulla linea. Perfetta. Mentre New Zealand la velocità non riesce a farla, incappa in un salto di vento,resta impantanata sui suoi foil piccoli e con poco sostegno. Ai Kiwi non basta andare veloci dopo, sempre un filo più veloci, per mettere in difficoltà Luna Rossa che amministra sempre, tutto e vince.