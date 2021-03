Spithill: "Daremo battaglia fino all'ultimo"

"Eravamo felici della posizione in prepartenza, poi abbiamo trovato un buco e siamo scesi dal foil - ha spiegato Jimmy Spithill dopo il ko in Gara 6 -. E' stato un contrappasso di quanto successo agli altri in Gara 5. Sfortuna, poi loro sono andati veloci. Non penso sia stato un errore, ma solo un momento di stallo. Questo è un campo minato, specialmente nell'area di partenza e prepartenza. L'obiettivo è quello di vincere una regata alla volta, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo visto delle belle gare, torneremo più battaglieri di sempre. Vogliamo rendere entusiasmante questa Coppa. Non vediamo l'ora di tornare domani in mare".