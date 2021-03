Succede di tutto nella notte ad Auckland. Luna Rossa vola con oltre 4' di vantaggio in Gara 8, dopo che New Zealand è scesa dai foil per un buco di vento: quando la vittoria sembra in tasca, però, anche gli italiani si piantano e non riescono più a ripartire. Ecco il momento decisivo della regata che ha consegnato il quinto punto, dopo una storica rimonta, ai Kiwi

LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-5