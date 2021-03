James Spithill suona la carica dopo il colpo di scena in Gara 8, con Luna Rossa giù dai foil e rimontata da New Zealand dopo un vantaggio di 4': "Domani saremo ancora più forti, sappiamo vincere delle regate. Ci siamo piantati per un buco di vento". Bruni: "Siamo lontani dal sentirci sconfitti"

Luna Rossa non molla dopo il doppio colpo inferto da New Zealand nel recupero di Gara 7 e Gara 8 della finale di America's Cup. Lo sfidante italiano, nonostante una regata persa dopo un vantaggio di oltre 4', vuole tenere aperta la corsa per la 36^ edizione della Coppa America, anche se il 5-3 in favore dei Kiwi adesso fa paura.