New Zealand allunga 5-3 nella serie contro Luna Rossa, al termine di una giornata ricca di colpi di scena: incredibile quanto accaduto in Gara 8, con entrambe le barche giù dai foil e la pazza rimonta del Defender. Gli italiani si dimostrano competitivi: serve almeno una vittoria martedì per evitare che la Coppa resti ad Auckland

Arriva nella quinta giornata il primo strappo nella finale di America's Cup. Nel recupero di Gara 7 e Gara 8, non disputate domenica per mancanza di vento, New Zealand allunga 5-3 nella serie con Luna Rossa, guadagnandosi la possibilità del primo match point nella notte di martedì. Con condizioni di vento medio-debole, Te Rehutai va sotto nella prima partenza: il Defender però sceglie il lato giusto e compie il primo sorpasso della serie, lasciandosi dietro Luna Rossa e andando a vincere con un margine di 58''. Completamente pazza, invece, Gara 8, che andrà dritta sui libri di storia della manifestazione. L'AC75 italiano parte ancora meglio dei rivali, che al secondo Gate strambano dopo aver recuperato lo svantaggio e finiscono giù dai foil a causa di un buco di vento. Luna Rossa non crede ai propri occhi e si invola, guadagnando in un amen oltre 4', che equivalgono a più di un miglio di vantaggio, nonostante un netto calo di vento. Quando tutto sembra fatto, ecco il nuovo colpo di scena: questa volta sono gli italiani a piantarsi, senza riuscire a ripartire: New Zealand recupera il gap e ne mette altrettanto, con un parziale di 8' in suo favore. Il Defender vince la gara con quasi 4' di vantaggio e si porta a due punti dal trionfo. Nella notte tra lunedì e martedì avrà il primo match point, in diretta sul canale dedicato di Sky Sport (205) e sul nostro liveblog.