Quanto è bella la nuova Luna Rossa

Luna Rossa torna in acqua e si presenta al pubblico in vista dell'edizione 2024 dell'America's Cup di vela. L'inaugurazione della barca, l'unica italiana che sarà in gara a Barcellona dal 22 agosto, si è tenuta al Molo Ichnusa a Cagliari. Ecco come sarà l'imbarcazione italiana e cosa dobbiamo aspettarci

Ritorno (quasi) alle origini

Sei sfide per portare il più antico trofeo dello sport in Italia, proprio a Cagliari. I sogni non costano ma la Coppa sì e tanto. Non importa però è una spesa che ci si può permettere. Noi possiamo fare il tifo e sperare ma, come detto, le sensazioni sono ottime come i sorrisi di chi ha deciso tutto. Una barca efficace, la parola giusta per definirla. Deve essere così. Il fondo piatto e leggero e le sue forme hanno il compito di lavorare sui venti spagnoli medio-leggeri e su di una fastidiosa onda. Devono quasi saltarla, con i venti giusti le nuove barche di coppa hanno circa il 3% in più di performance rispetto alla precedente coppa che già sembrava di essere sulla luna. Ora la luna si è tinta di argento pe tornare quasi alle origini del 1999, prima avventura, dove la barca veniva definita Silver Bullett , il proiettile d’argento… ora è molto di più, rotondità e spigoli non riescono a far identificare le vere novità tecniche. Luna rossa è belle e sarà anche veloce… partono i confronti con gli altri. Solo Alinghi e New Zealand si sono viste… paragoni si faranno. Si vivrà di questo fino al 22 agosto, la data di inizio… e Sky Sport sarà in diretta, live per raccontare quanto è bella la nuova Luna.