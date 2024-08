LV Cup, si parte: prime regate per Luna Rossa

Si alza il sipario sulla Louis Vuitton Cup, il torneo che decreterà la sfidante del defender (Team New Zealand) nel match finale di America's Cup. Luna Rossa inizia il Round Robin con due regate, contro l'imbarcazione neozelandese (partecipa fuori classifica) e i francesi di Orient Express. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP