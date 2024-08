Secondo giorno di regate preliminari nell'America's Cup 2024 con Luna Rossa che dopo l'esordio agrodolce di giovedì (prima il ritiro nella sfida contro New Zealand, poi il riscatto vincendo contro Orient Express) vince e convince contro l'ottima imbarcazione americana di American Magic. Due vittorie nelle prime tre regate della competizione, dunque, per Luna Rossa, che si lascia così alle spalle il problema riscontrato all'esordio con New Zealand. Nelle acque di Barcellona Luna Rossa scende in acqua per la terza regata di giornata, con gli americani che erano già stati impegnati nella prima, ben impressionando con una netta vittoria su Alinghi. La partenza di Luna Rossa è fantastica, un capolavoro: ottima la tattica con cui porta fuori dalla linea di partenza Patriot, chiudendogli la strada e costringendo gli americani a riportarsi sulla linea. "Li abbiamo buttati fuori", il commento (in italiano) del team a bordo, dopo la grande manovra. Inizia poi il vero match, con Luna Rossa che guadagna un vantaggio di 210m al primo gate (17''), dove le due barche si separano scegliendo traiettorie diverse. Al successivo giro di boa il vantaggio è invariato, cresce al terzo (21'') con Luna Rossa che prende una perfetta eye-line e si mette in posizione di controllo. Gli americani comunque non mollano mai, guadagnano 3'' alla boa successiva (distacco 18'') ma vedono poi crescere il distacco: Luna Rossa vola fino ad accumulare 35'' di vantaggio all'ultimo giro di boa, involandosi verso il traguardo e chiudendo con ben 40'' di vantaggio.



