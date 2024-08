lo skipper di Luna Rossa ha parlato al termine della seconda giornata delle regate preliminari dell'America's Cup, in cui l’imbarcazione italiana ha battuto nettamente American Magic: "Bella giornata, belle condizioni. I ragazzi sono stati bravi, hanno dominato la partenza dal primo minuto, avevano chiaro ciò che volevano realizzare. Era un’occasione buona anche per capire le performance degli americani e per analizzare i dati delle regate. Il cammino è ancora lungo, quindi un passo alla volta"