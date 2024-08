Inizia la LVC e si accende Sky Sport America's Cup

Dopo le regate preliminari si inizia a fare sul serio da oggi con le prime regate della Louis Vuitton Cup. Per l'occasione, da oggi il canale 205 diventa Sky Sport America's Cup, interamente dedicato, 24 ore su 24, alla copertura dell'evento e non solo. Oggi prime due regate per Luna Rossa contro Team New Zealand e Orient Express. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW