LV Cup: doppio impegno per Luna Rossa su Sky

Dopo un giorno di riposo la Louis Vuitton Cup riparte con le regate di ritorno del Round Robin. Subito un doppio impegno per la capolista Luna Rossa, che affronterà Orient Express e lo spauracchio New Zealand (escluso però dalla classifica della competizione). L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nelle acque di Barcellona, dopo un giorno di riposo, si ricomincia a regatare con il "girone di ritorno" del round robin. Giornata molto impegnativa per Luna Rossa, chiamata a sfidare Team New Zealand e Orient Express. In tre regate tra torneo preliminare e round robin, l'equipaggio italiano non è ancora riuscito a battere quello neozelandese. Un problema di poco conto, almeno per il momento, considerando che i kiwi non vengono inclusi nella classifica generale della Louis Vuitton Cup in quanto defender del titolo conquistato nel 2021 e già qualificati per la finale. Per il resto Luna Rossa ha vinto tutte le altre regate disputate finora (quattro) ed è saldamente al primo posto.