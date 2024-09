LV Cup LIVE: maltempo, regate rinviate alle 15.35

In attesa di capire se il comitato darà l'ok per le regate di oggi, momentaneamente posticipate a causa del maltempo, ricordiamo che quelle odierne sarebbero in ogni caso le ultime tre regate del Round Robin. Luna Rossa è già certa del passaggio alle semifinali, da stabilire se come prima o seconda classificata. In caso di vittoria contro Alinghi, l'equipaggio italiano sarebbe sicuro del primo posto e potrebbe scegliere l'avversaria in semifinale. Semifinali che inizieranno il 14 settembre e saranno al meglio delle 9 regate: vince chi arriva prima a cinque