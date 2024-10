Luna Rossa-Britannia: 7^ e 8^ regata su Sky Sport

Dopo la giornata di lunedì, Luna Rossa e Britannia tornano in acqua per la 7^ e 8^ regata. Gli equipaggi ripartono dal 3-3 a seguito della vittoria della barca inglese nella 5^ regata, e della risposta di Luna Rossa nella 6^. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DELLE REGATE