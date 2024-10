A New Zealand la prima regata: 1-0 su Britannia

Nelle acque di Barcellona, New Zealand si aggiudica il primo punto e si porta sull'1-0 nella finale di America's Cup, grazie a una prima regata vinta in grande controllo contro Britannia che ha chiuso con 41'' di ritardo. Più tardi prevista la seconda regata. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW LUNA ROSSA, LA FINALE FEMMINILE LIVE

Ci è voluto un po’ di tempo, causa assenza di vento iniziale, ma alla fine la prima regata è stata portata a termine. E l’ha vinta il Team Emirates New Zealand, portandosi così avanti 1-0 nella finale di America’s Cup contro Ineos Britannia, recente vincitrice della Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Regata che New Zealand ha preso in controllo fin dall’inizio, grazie a un’ottima partenza che ha permesso loro di avviare la fase di copertura e prendersi i primi 24 secondi di margine già all’ingresso del primo cancello. Le condizioni di marginal foil hanno successivamente ridotto le possibilità di manovra e i neozelandesi hanno potuto mantenere la marcatura, aumentando il vantaggio a 36 secondi dopo metà gara. I britannici, invece, sono stati costretti a una serie di virate che, nella seconda metà di race, non hanno permesso di cercare la rimonta. Chiusura ostacolata ulteriormente dalla pressione e dalle raffiche di vento, al contrario di New Zealand che ha comodamente tagliato il traguardo in 27’01’’ con un distacco finale di 41’’ sugli avversari. A Britannia servirà una partenza diversa per mettere pressione ai detentori del trofeo.