New Zealand vince ancora: 4-0 con Britannia

Nonostante una partenza pari, Britannia cede anche la 4^ regata della finale di America's Cup: a Barcellona vince ancora New Zealand, che ora comanda la serie 4-0. Si torna in mare mercoledì per regata 5 e 6. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

New Zealand mette le mani sull' America's Cup 2024 . Il defender vince anche la 4^ regata (recupero di quella non disputata domenica per poco vento, ndr) e si porta in vantaggio 4-0 su Britannia nella finale di Barcellona . Nonostante una partenza pari e un discreto miglioramento rispetto alle prime giornate, Ben Ainslie non ha potuto nulla contro lo strapotere 'kiwi'. Si torna in acqua mercoledì 16 ottobre con regata 5 e 6 : per Britannia è già clima da ultima spiaggia.

La cronaca della regata

Partenza in grande equilibrio nonostante subito ci sia separazione tra le due barche, in condizioni di vento da est di circa 10 nodi. Dopo ingaggi millimetrici, le imbarcazioni passano su boe diverse in perfetta parità alla prima bolina. Dopo un paio di proteste non accolte, Ben Ainslie passa con 3'' di ritardo da New Zealand dopo il primo giro di poppa. I 'kiwi' vanno in marcatura non appena accumulano un vantaggio consistente (circa 100 metri) e a metà regata Britannia passa alla boa con 13'' di gap. Ineos, cresciuta rispetto a domenica in queste condizioni di vento, tenta ogni manovra possibile per accorciare il divario, ma New Zealand non concede assolutamente nulla nella seconda metà di gara. Il defender non rischia niente e taglia il traguardo in 26'50'' con 23'' di vantaggio su Britannia, che è già spalle al muro.