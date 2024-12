Ambrogio Fogar, il mio amico supereroe

Io ho conosciuto un supereroe, uno vero, in carne ed ossa. Era un supereroe, eppure è andato via. Dal 2005 il mio supereroe non è più sulla terra. Parecchie volte ci siamo tenuti la mano e mi è persino capitato di confortarlo, anche se il supereroe era lui e su questo non c’erano e non ci sono dubbi. Il mio supereroe si chiamava Ambrogio Fogar.