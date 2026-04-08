America's Cup 2027, confermata partecipazione Usa

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America's Cup 2027, confermata la partecipazione degli Usa: arriva l'ARC Team

a napoli
Foto by Onne van der Wal

Ci sarà anche una barca statunitense alla Coppa America di vela, in programma a Napoli nell'estate del 2027. American Racing Challenger ha annunciato infatti la sua partecipazione che si aggiunge, oltre al defender Emirates Team New Zealand, a Luna Rossa Prada Pirelli, ai britannici di GB1, agli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing e ai francesi di K-Challenge. Lo skipper sarà l'americano Kean Read, tra i velisti più affermati e rispettati al mondo

La Coppa America 2027 avrà fra gli sfidanti un team americano. La notizia, importantissima e rilevante a livello storico per la Coppa, arriva in extremis ed è di quelle che danno ulteriore lustro all’evento che si svolgerà a Napoli nel 2027. Sarebbe infatti stata la prima edizione senza un Team statunitense, ma così non sarà.

La sfida arriva dallo Yacht Club Sail Newport (Rhode Island), che si iscrive come  American Racing Challenger Team USA

 

Nato dalla visione degli imprenditori Karel Komárek e Chris Welch, American Racing Challenger Team USA sarà guidato dallo skipper americano Ken Read, due volte Rolex Yachtsman of the Year e tra i velisti più affermati e rispettati al mondo.

 

ARC Team Usa ha acquisito tutti gli asset sportivi — inclusi l’AC75 Patriot e le imbarcazioni AC40 — da American Magic. Queste risorse permetteranno al team di presentarsi nel migliore dei modi a Napoli nella primavera del 2027.

Approfondimento

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Chris Welch and Karel Komárek Co-Founders of American Racing Challenger Team USA - Ben Peter Catchpole

All’interno del progetto anche una importante collaborazione con Us Sailing, per lavorare al al supporto e allo sviluppo del settore giovanile e al potenziamento delle opportunità per le veliste donne, per garantire maggiore accessibilità e inclusione nel futuro della vela agonistica americana.

 

La competizione per il trofeo più antico dello sport internazionale si svolgerà nella primavera e nell’estate del 2027 nello spettacolare scenario del Golfo di Napoli e sarà la prima edizione disputata in Italia.

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