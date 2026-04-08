America's Cup 2027, confermata partecipazione Usa

Ci sarà anche una barca statunitense alla Coppa America di vela, in programma a Napoli nell'estate del 2027. American Racing Challenger ha annunciato infatti la sua partecipazione che si aggiunge, oltre al defender Emirates Team New Zealand, a Luna Rossa Prada Pirelli, ai britannici di GB1, agli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing e ai francesi di K-Challenge. Lo skipper sarà l'americano Kean Read, tra i velisti più affermati e rispettati al mondo

La Coppa America 2027 avrà fra gli sfidanti un team americano. La notizia, importantissima e rilevante a livello storico per la Coppa, arriva in extremis ed è di quelle che danno ulteriore lustro all’evento che si svolgerà a Napoli nel 2027. Sarebbe infatti stata la prima edizione senza un Team statunitense, ma così non sarà.

La sfida arriva dallo Yacht Club Sail Newport (Rhode Island), che si iscrive come American Racing Challenger Team USA.

Nato dalla visione degli imprenditori Karel Komárek e Chris Welch, American Racing Challenger Team USA sarà guidato dallo skipper americano Ken Read, due volte Rolex Yachtsman of the Year e tra i velisti più affermati e rispettati al mondo.

ARC Team Usa ha acquisito tutti gli asset sportivi — inclusi l’AC75 Patriot e le imbarcazioni AC40 — da American Magic. Queste risorse permetteranno al team di presentarsi nel migliore dei modi a Napoli nella primavera del 2027.