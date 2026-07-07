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il reportage

Ferrari Hypersail: viaggio nel laboratorio della vela del futuro

Francesca Piantanida

Ferrari ha aperto le porte del progetto con cui debutterà nel mondo della vela. Dal sistema di gestione energetica alla rivisitazione del winch fino al 'Flight Controller', ecco tutte le innovazioni svelate durante il media day di Maranello

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