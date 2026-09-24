America's Cup a Napoli: i team e gli equipaggi in gara alle regate preliminari
Prove generali di America's Cup a Napoli. Nove imbarcazioni e sei team si sfidano nella seconda regata preliminare dopo quella di maggio a Cagliari. Luna Rossa, così come Emirates New Zealand e GB1, schiera due equipaggi, di cui uno con soli membri dei propri programmi Women e Youth. Ecco tutti i partecipanti alle regate in programma tra il 25 e il 27 settembre, in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
- Sono Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e GB1. Hanno potuto iscrivere due equipaggi, come da regolamento, a patto che uno dei due sia composto esclusivamente da membri dei programmi giovanile e femminile dei team.
- Peter Burling (timoniere)
- Marco Gradoni (timoniere)
- Maria Giubilei (trimmer)
- Gianluigi Ugolini (trimmer)
- Margherita Porro (timoniere)
- Massimiliano Antoniazzi (timoniere)
- Giovanni Santi (trimmer)
- Maria Vittoria Marchesini (trimmer)
- Nathan Outteridge (timoniere)
- Seb Menzies (timoniere)
- Andy Maloney (trimmer)
- Iain Jensen (trimmer)
- Jake Pye (timoniere)
- Erica Dawson (timoniere)
- Serena Woodall (trimmer)
- Josh Armit (trimmer)
- Dylan Flethcer (timoniere)
- Ben Cornish (timoniere)
- Bleddyn Mon (trimmer)
- Andrea Tesei (trimmer)
- Hannah Mills (timoniere)
- Ellie Aldridge (timoniere)
- Matt Beck (trimmer)
- Sam Webb (trimmer)
- Paul Goodison (timoniere)
- Phil Robertson (timoniere)
- Pietro Sibello (trimmer)
- Nicolas Rolaz (trimmer)
- Quentin Delapierre (timoniere)
- Diego Botin (timoniere)
- Jason Saunders (trimmer)
- Florian Trittel (trimmer)
- Harry Melges IV (timoniere)
- Lucas Calabrese (timoniere)
- Hans Henken (trimmer)
- Michael Menninger (trimmer)
- Nonostante risulti iscritto alla 38^ edizione dell'America's Cup, Team Australia non prende parte alla regata preliminare di Napoli. Appuntamento direttamente al 2027