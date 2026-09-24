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America's Cup a Napoli: i team e gli equipaggi in gara alle regate preliminari

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Prove generali di America's Cup a Napoli. Nove imbarcazioni e sei team si sfidano nella seconda regata preliminare dopo quella di maggio a Cagliari. Luna Rossa, così come Emirates New Zealand e GB1, schiera due equipaggi, di cui uno con soli membri dei propri programmi Women e Youth. Ecco tutti i partecipanti alle regate in programma tra il 25 e il 27 settembre, in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT DELLE REGATE PRELIMINARI

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