Un secondo e un primo posto valgono a Luna Rossa la testa della classifica dopo la prima giornata delle regate preliminari di America's Cup a Napoli. Sono state disputate due fleet race invece delle tre previste a causa della mancanza di vento che ha ritardato la prima partenza di quasi tre ore. Di seguito, la classifica completa: le due migliori barche si sfideranno domenica 27 settembre in finale, sempre su Sky Sport e in streaming su NOW

IL RACCONTO E GLI HIGHLIGHTS DELLA PRIMA GIORNATA