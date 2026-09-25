Un secondo e un primo posto valgono a Luna Rossa la testa della classifica dopo la prima giornata delle regate preliminari di America's Cup a Napoli. Sono state disputate due fleet race invece delle tre previste a causa della mancanza di vento che ha ritardato la prima partenza di quasi tre ore. Di seguito, la classifica completa: le due migliori barche si sfideranno domenica 27 settembre in finale, sempre su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1) Luna Rossa Senior
- 2) Alinghi
- 3) Emirates New Zealand Senior
- 4) Emirates New Zealand Youth&Women
- 5) Luna Rossa Youth&Women
- 6) GB2 Cobham Ultra
- 7) Arc Team USA
- 8) GB1
- 9) La Roche-Posay (non classificata a causa di una caduta in acqua subito dopo la partenza)
- 1) Arc Team Usa
- 2) Luna Rossa Senior
- 3) GB2 Cobham Ultra
- 4) Luna Rossa Youth&Women
- 5) Emirates New Zealand Senior
- 6) La Roche-Posay
- 7) Emirates New Zealand Youth&Women
- 8) GB1
- 9) Alinghi
- 19 punti
- 14 punti
- 14 punti
- 13 punti
- 13 punti
- 11 punti
- 11 punti
- 6 punti
- 5 punti