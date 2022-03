La delusione (e non solo) di Mazepin in un post sui social dopo la decisione della Haas d'interrompere il rapporto con il pilota e lo sponsor russo Uralkali: "C'era la disponibilità ad accettare le condizioni proposte, ma la decisione è stata unilaterale". E aggiunge: "Spero di tornare in tempi migliori, ma dirò altro nei prossimi giorni". La storia di Nikita, figlio di un oligarca e magnate del settore chimico ritenuto vicino a Putin LA HAAS INTERROMPE IL RAPPORTO CON MAZEPIN - GUERRA UCRAINA: NEWS LIVE

Condividi

"Sono molto deluso di apprendere che il mio contratto di F1 è stato risolto. Pur comprendendo le difficoltà, la decisione della FIA (che consentiva di correre senza inni e bandiere russe, ndr) e la mia ripetuta volontà di accettare le condizioni imposte per continuare, sono state completamente ignorate in una decisione presa unilateralmente". Il pilota russo Nikita Mazepin ha affidato a un post sui social la sua replica dopo la decisione della Haas d'interrompere il rapporto con lui e anche con lo sponsor Uralkali. "A coloro che hanno cercato di comprendere, va il mio eterno ringraziamento", ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NIKITA (@nikita_mazepin) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Spero di tornare in tempi migliori, ma avrò altro da dire..." "Ho fatto tesoro del tempo trascorso in F1 e spero sinceramente che potremo tornare tutti insieme in tempi migliori. Avrò altro da dire nei prossimi giorni", conclude.

Ma chi è Nikita Mazepin? "Non siamo amici, al massimo siamo delle vecchie conoscenze che hanno corso insieme sui kart. Onestamente del suo cognome non mi importa. Forse gli darà più forza, ma anche più pressioni. E quando abbasso la visiera, non penso a queste cose". Così Mazepin parlava di Mick Schumacher, suo ex compagno di squadra, all'indomani del loro arrivo in Haas. Ma anche il moscovita - che ha compiuto 23 anni il 2 marzo - ha un cognome "ingombrante".

La figura ingombrante del padre Dmitry Il padre Dmitry - che lo sostiene dalle prime fasi della sua carriera automobilistica - è uno degli uomini più ricchi e influenti della Russia, proprietario della società di fertilizzanti minerali Uralchem, oltre che membro del Consiglio di sorveglianza della Federazione nazionale di nuoto. La presente di Nikita in F1 è strettamente legata al padre e allo sponsor Uralkali con il quale la Haas ha altresì interrotto i rapporti. Oligarca nato a Minsk, come detto magnate del settore chimico, Dmitry Mazepin è ritenuto molto vicino a Vladimir Putin. Mazepin senior di recente è venuto alla ribalta anche per guai giudiziari in Irlanda: qui dovrà presentarsi dinanzi alla Corte Commerciale per l’accusa di frode nell'ambito di un processo che lo vede accusato di aver defraudato quattro aziende con operazioni volte a screditarle. Il processo è iniziato nel 2016.

La carriera di Nikita Nikita ha cominciato a frequentare il Circus nel 2016, quando diventa test-driver della Force India; e nell'aprile dello stesso anno - alla fine della seconda sessione di prove in Formula 3 all'Hungaroring - alimenta la sua nomea di "testa calda" colpendo con due pugni in faccia il collega inglese Callum Ilott - reo di averlo ostacolato nel giro lanciato - beccandosi una gara di squalifica. Confermato nel ruolo e promosso dal 2018 pilota per lo sviluppo del team indiano, nel 2019 sale sulla Mercedes per i test al GP di Spagna, chiudendo il Day-1 al comando. Nella stessa annata debutta in F2 con la ART Grand Prix, concludendo la stagione in 18^ posizione; nel 2020 - alla guida della Hitech Grand Prix - vince a Silverstone e al Mugello, piazzandosi quinto nella classifica finale. Lo scorso anno si è fatto notare più per gli errori che per altro e nel 2022 avrebbe dovuto dare un segnale sulla sua reale capoacità di poter stare tra i big. Poi la guerra in Ucraina è la decisone della Haas.