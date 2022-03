Shevchenko: "A Kiev mia madre e mia sorella sotto assedio"

Andriy Shevchenko ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sports News raccontando che sua madre e sua sorella sono ancora sotto assedio a Kiev , dopo due settimane di continui bombardamenti da parte delle forze russe. Nonostante la scarsità di cibo e acqua in città, l'ex attaccante del Milan ha riferito che stanno bene e che resteranno in casa. La famiglia di Shevchenko ha dato rifugio proprio nella loro casa di Kiev anche ad altre due famiglie che sono state costrette a fuggire dalla vicina città di Bucha, 25 km a ovest della capitale ucraina.

"Ci sono state molte battaglie", spiega Shevchenko. “Mia madre e mia sorella ora hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, che erano in condizioni terribili. “A Bucha non c'è cibo, non c'è elettricità. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato - ha raccontato Sheva. - “Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Bucha e le vicine Irpin' e Hostomel' - Conosco bene queste città e sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. “Andavo a Bucha per allenarmi quando ero un giovane giocatore. È terribile."