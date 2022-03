Importante vittoria dello Zalgiris sul Barcellona, battuto 91-84 ma ancora in testa in Eurolega. Un successo arrivato nel giorno dell'indipendenza lituana: il pubblico della Zalgirio Arena ha cantato l'inno prima della partita e ha mostrato tutta la sua vicinanza all'Ucraina, omaggio destinato anche dai giocatori in campo

La notizia è la vittoria sul fortissimo Barcellona, ma la serata di Eurolega ha regalato l’ennesimo messaggio di solidarietà all'Ucraina. Spagnoli battuti 91-84 dallo Zalgiris a Kaunas nella 29^ giornata ma ancora in testa nella competizione, mentre il pubblico della Zalgirio Arena si è schierato a sostegno del popolo ucraino. È accaduto nel pre-partita nel giorno dell'indipendenza della Lituania, che l'11 marzo 1990 fu la prima delle Repubbliche occupate dai sovietici a dichiararsi indipendente. Tutti gli spettatori hanno cantato l'inno nazionale, momento nei quale c’è stata una lunga presentazione con giochi di luce gialloblù, colori della bandiera ucraina. Durante l’inno, inoltre, sono stati mostrati riferimenti storici all’indipendenza sia della Lituania sia dell’Ucraina. Vicinanza che è proseguita in campo insieme ai giocatori: quelli dello Zalgiris hanno giocato con una divisa gialloblù (e non quella tradizionale verde) a richiamare proprio la bandiera ucraina, mentre quelli del Barcellona avevano stampato sulle schiene la scritta "Stop War". Un messaggio esposto in campo così come sugli spalti nella speranza che il conflitto abbia definitivamente fine.