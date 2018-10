L'Olimpia Milano incassa la prima sconfitta stagionale, venendo battuta 91-85 dal Real Madrid nel secondo turno di Eurolega. Al Forum non è bastata una partenza sprint da parte della squadra di Pianigiani (+15 dopo 10'), che ha subito la bellezza di 78 punti negli ultimi tre quarti, troppi anche contro la formazione campione d'Europa, arrivata ad Assago con un Llull non in condizione (0 punti in 9') e mai incisivo. La squadra di Pablo Laso resta dunque imbattuta in questa stagione, dove punta diretta quelle Final Four centrate in cinque degli ultimi sei anni, in cui ha anche conquistato due titoli. A Milano, nonostante gli arrivi di due stelle sul panorama continentale come James (21 punti e 7 assist ma con il 35% dal campo) e Nedovic (solo 2/9 dalla lunga), sembra mancare ancora qualcosa, almeno a livello di esperienza e malizia, per andarsela a giocare con i top club come il Madrid. Non a caso, le merengues si sono imposte per la decima volta consecutiva contro l'Olimpia, il cui ultimo successo risale al 2010. In questa Eurolega, però, non c'è tempo per riflettere sugli errori commessi. La gara con il Real Madrid è stata infatti l’inizio del primo doppio turno stagionale in Europa: Milano torna sul parquet già venerdì, quando andrà a giocare al Pireo contro un’altra grande del Vecchio Continente come l’Olympiacos.

Olimpia Milano-Real Madrid 85-91, la cronaca

James comincia con le marce alte e piazza subito un paio di canestri da spellarsi le mani, trascinando Milano al +7 (16-9 dopo 5', con 8 punti del play ex Panathinaikos). Micov è un valido alleato, la difesa dell'Olimpia è da manuale del basket, con Brooks che inchioda la schiacciata del 23-10 all'8' che fa sognare i 10mila del Forum. Le mani dell'AX si raffreddano, ma è nella propria metà campo (5 palle rubate e Real costretto a 5/17 dal campo) che i biancorossi costruiscono il 28-13 con cui arrivano a fine primo quarto. Il Madrid pesca dalla spazzatura punti di Reyes, Carroll e Randolph, accorciando le distanze (30-23 al 12') e costringendo Pianigiani al time-out. Il naturalizzato sloveno è un fattore (16 punti) e tiene i campioni d'Europa a contatto (44-34 al 16'), nonostante una tripla praticamente impossibile di Bertans. Il Real specula dalla lunetta (12/16), ma è costretto ad andare negli spogliatoi sotto di 9 (50-41) contro un'AX quasi perfetta. Sotto gli occhi dei vari Perisic, Stankovic e Galliani, Milano rientra in campo con le mani gelate e si incaponisce troppo con il tiro dalla lunga, vedendo il Real rientrare pericolosamente a -4 (54-50 al 24'). Carroll pareggia a quota 57 nel silenzio 'assordante' del Forum, il gigante Tavares (221 cm) mette la freccia al 27', mentre James continua a litigare con il ferro (4/13). L'ex Pana ritrova la via del canestro, ma i 26 punti subiti in 10' mandano la squadra di Laso avanti di tre lunghezze all'ultimo mini riposo (64-67 al 30'). La partita diventa una corrida, in cui sguazzano i vari Fernandez e Micov, con il serbo che riporta l'Olimpia con la testa avanti con il libero del 73-72 al 33'. L'Olimpia resta quasi 3' a secco, il 15° punto di Campazzo con una tripla forzata caccia l'AX a -4 (75-79 al 36'). Milano sbaglia in due occasioni il tiro del sorpasso, il play argentino è ancora l'hombre del partido per l'80-84 del 39'. Gli errori di Gudaitis e Brooks sanciscono il primo ko stagionale di Milano (85-91), arrivato non a caso in Eurolega e contro uno squadrone come il Real Madrid campione d'Europa. L'esame di maturità è rimandato, magari già venerdì al Pireo.

Milano: James 21 punti, Micov 20, Gudaitis 13

Real Madrid: Randolph 25 punti, Campazzo 21