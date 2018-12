L'Italia si gioca questa sera a Danzica contro la Polonia (ore 20.15, diretta Sky Sport Arena) il primo match point per i Mondiali 2019. Dopo la storica vittoria con la Lituania, che non battevamo da ben 12 anni (14 in gare ufficiali, l'ultima volta fu nella semifinale olimpica di Atene 2004), agli azzurri basterà un successo nelle prossime tre partite per essere certa di staccare il pass per la Coppa del Mondo di Cina 2019. In caso di sconfitta contemporanea di Croazia (in Lituania) e Ungheria (in casa contro i Paesi Bassi) l’Italia potrebbe anche permettersi di perdere contro i polacchi e festeggiare ugualmente la qualificazione. La squadra del ct Meo Sacchetti, dopo il match di Brescia, ha salutato Candi, Moraschini e Tessitori e ha accolto Andrea Cinciarini, proveniente da Kaunas dove l’Olimpia nel tardo pomeriggio di giovedì ha giocato e perso contro lo Zalgiris in Eurolega. Rispetto al match di Brescia, dentro Fontecchio e il capitano dell'AX, fuori Ricci e Michele Vitali.

I 12 convocati per Polonia-Italia

#4 Pietro Aradori (1988, 1.96, A, Segafredo Virtus Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 2.00, G/A, Movistar Estudiantes Madrid - SPA)

#6 Paul Biligha (1990, 2.00, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 2.01, P, Germani Basket Brescia)

#12 Ariel Filloy (1987, 1.90, P, Sidigas Avellino)

#13 Simone Fontecchio (1995, 2.03, A, A|X Armani Exchange Milano)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 1.93, A|X Armani Exchange Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 2.00, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 1.94, G, Umana Reyer Venezia)

#32 Christian Burns (1985, 2.03, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 2.05, A, Banco di Sardegna Sassari)

#41 Brian Sacchetti (1986, 2.00, A, Germani Basket Brescia)

Risultati, classifica e calendario

L'Italia si è qualificata come prima del girone D ed è stata inserita nel gruppo J insieme a Lituania, Polonia e Ungheria. Tutte le squadre portano con sé i punti fatti nella prima fase e non possono incontrare di nuovo le squadre già affrontate nella prima fase. Le prime tre del girone saranno qualificate al Mondiale che si svolgerà dal 31 agosto al 19 settembre 2019 e che regalerà anche immediatamente due pass per i Giochi di Tokyo 2020. L'Italia non disputa la fase finale di un Mondiale dal 2006.

Classifica: Lituania 17 punti *, Italia 16, Polonia 14, Croazia e Ungheria 13, Paesi Bassi 12.

*qualificata

Risultati e calendario

14 settembre 2018: Italia-Polonia 101-82, Croazia-Lituania 83-84, Paesi Bassi-Ungheria 59-74

17 settembre 2018: Ungheria-Italia 63-69, Lituania-Paesi Bassi 95-93, Polonia-Croazia 79-74

29 novembre 2018: Italia-Lituania 70-65, Paesi Bassi-Polonia 78-105, Croazia-Ungheria 74-69

2 dicembre 2018: Polonia-Italia, Lituania-Croazia, Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019: Italia-Ungheria, Paesi Bassi-Lituania, Croazia-Polonia



25 febbraio 2019: Lituania-Italia, Polonia-Paesi Bassi, Ungheria-Croazia

Guida tv: gli appuntamenti su Sky Sport

