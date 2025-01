Panathinaikos-Virtus LIVE alle 20.15 su Sky

Reduce da tre vittorie nelle ultime quattro uscite, la Virtus Bologna cerca il colpaccio in casa del Panathinaikos campione in carica. Il match in diretta alle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Il cammino europeo della Virtus Bologna prosegue sul difficile campo del Panathinaikos, nel match valido per il 19° turno di Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic vuole cavalcare il momento positivo, che la vede vincitrice in tre delle ultime quattro partite giocate. A OAKA, contro i campioni in carica guidati da Ergin Ataman, servirà per un'impresa: i greci sono reduci da tre successi filati, anche se devono fare a meno del loro 'big man' Mathias Lessort (rimpiazzato da Wenyen Gabriel). Assenza pesante anche in casa bianconera, con Toko Shengelia ancora out. Pana che viaggia in piena zona playoff con un record di 11-7, Virtus che vuole abbandonare la zona bassa della classifica e migliorare il record di 5-13. All'andata greci vincitori a Bologna per 82-77: palla a due ad Atene alle ore 20.15.