L'Olimpia Milano vince 80-70 con lo Zalgiris Kaunas nel 20° turno di Eurolega, ritrovando il successo dopo tre sconfitte consecutive. Al Forum di Assago la squadra di coach Simone Pianigiani, ancora priva degli infortunati Nedovic e Tarczewski a cui si è aggiunto anche capitan Cinciarini, ha giocato un match di grande solidità, specialmente in difesa, solitamente tallone d'Achille dell'AX. Questa volta Milano ha lavorato duro sugli esterni, combattuto sotto i tabelloni, riuscendo anche a compensare una serata non eccezionale in attacco (45% dal campo e 66% dalla lunetta). Invertito un pauroso trend, che vedeva i biancorossi sconfitti in nove delle ultime 11 partite, con ben sei ko maturati con meno di due possessi di scarto. Decisivo, nel finale, il solito Mike James (20 punti, 9 assist e 4 palle rubate), aiutato da Micov (17), Bertans (17) e Kuzminskas (14 con 4/5 da tre). La classifica vede l'Olimpia sempre invischiata nel gruppone a caccia dell'ottavo posto (9-11 il record), riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri dell'andata contro i lituani, seguiti al Forum da tanti tifosi, compreso il mito Sabonis. Milano torna in campo il 1° febbraio, quando sarà in trasferta contro il Gran Canaria, nell'ennesimo spareggio playoff della sua stagione.

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, la cronaca

Bertans segna 6 punti con i primi due palloni toccati, ma lo Zalgiris non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo alle sfuriate dei padroni di casa (8-8 a metà del primo periodo). James si mette al servizio dei compagni, Milano ne approfitta grazie anche al 5/6 da tre di squadra che produce la prima mini fuga del match con un parziale di 13-2 che fa impazzire coach Jasikevicius (21-10 all'8'). L'Olimpia non riesce ad azzannare gli ospiti, confusionari in attacco e distratti in difesa, comunque in partita al primo mini riposo (21-13). Le seconde linee milanesi, come spesso capita in Europa, non riescono a tenere alta l'intensità come i titolari: lo Zalgiris non si fa pregare e in un amen torna a contatto (26-22 al 13'). Di canestri se ne vedono pochi, con Davies che manda in panchina un menomato Gudaitis (reduce da influenza) per 3 falli e l'AX che resta davanti seppur di misura (29-26 al 17'). James (10 punti e 4 assist) estrae dal coniglio un paio di conigli, consentendo ai suoi di andare negli spogliatoi sul +4 (34-30).