Serata magica per la Virtus Bologna in Eurolega: il quintetto emiliano vince a Istanbul 67-64 ed elimina l'Anadolu Efes dal play-in . Prestazione difensiva impeccabile della squadra di Luca Banchi , che subisce solo la furia di Clyburn nel primo quarto e poi riesce a contenere Larkin e compagni. Nel finale punto a punto decisiva la tripla di Lundberg a 11 secondi dalla fine. La Virtus potrà ora guadagnarsi i playoff venerdì 19 aprile nella sfida a Vitoria contro il Baskonia , sconfitto dal Maccabi Tel Aviv nell'altro spareggio di giornata. " La vittoria contro l’Efes è stata un’autentica impresa – commenta il coach Luca Banchi al microfono di Sky Sport –. Siamo arrivati a questa partita sulla scia emotiva di un percorso totalmente opposto: l’Efes ha avuto un’incredibile rimonta nelle ultime giornate di Eurolega, è arrivata a questa partita con 6 vittorie nelle ultime 7 gare, noi invece avevamo subito 7 sconfitte consecutive con 3 partite perse in modo rocambolesco, che hanno contribuito a toglierci un po’ di fiducia, ma non la voglia di continuare a stupire ".

La Virtus ritrova il Baskonia: "Come una serie playoff"

La Virtus Bologna affronterà il Baskonia venerdì 19 aprile a Vitoria nell'ultimo atto del play-in. Chi vincerà, si qualificherà ai playoff di Eurolega con la testa di serie numero 8, affrontando il Real Madrid: "Vogliamo restare in Eurolega, quest’anno ci ha regalato incredibili soddisfazioni, ce la vogliamo godere fino in fondo. Venerdì saremo a Vitoria con inalterata voglia di riuscire a ripeterci. Sarà come una serie playoff, ci ritroviamo contro dopo una settimana, abbiamo fatto un’analisi per non ripetere gli stessi errori, cureremo alcuni dettagli, ma queste squadre hanno giocatori che possono cambiare le partite, quindi non mi sorprenderebbe vedere scenari diversi. Dobbiamo adattarci a qualsiasi circostanza. Sotto canestro possono avere un impatto pazzesco, avremo del lavoro da fare per rigenerare le energie ed essere più lucidi".