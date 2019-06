Gara 4 è una questione di pressione: quella di Venezia che sotto 2-1 nella serie con le spalle al muro è costretta a vincere per allungare la serie, quella di Cremona che, con il match point in mano deve guadagnarsi la finale in trasferta. L’inizio della sfida è però sconcertante: Venezia scopre di essere in campo da sola, Cremona è rimasta negli spogliatoi e allora arriva il parziale: lo innesca Watt con 10 punti consecutivi, lo prosegue Haynes e poi tutta la panchina con Tonut e Daye protagonisti per il 20-2 che manda in tilt la Vanoli costretta a chiudere il primo quarto sul 30-10. Nel secondo la musica non cambia: Cremona tira 4 su 20 dal campo e Venezia non si lascia scappare l’occasione per un allungo ulteriore. Tonut non ha avversari in termini di atleticità, Daye firma il massimo vantaggio sul 39-13, gli unici dei lombardi a lottare sono Mathiang e Ruzzier ma non è certo sufficiente per evitare il 49-31 dell’intervallo. Al rientro però cambia il paesaggio: Venezia cala l’intensità e non segna per più di quattro minuti, Cremona l’aumenta e, con il solito Mathiang a cui danno una grossa mano Stojanovic e Saunders, costruisce un parziale di 11-2 che sembra riaprire la partita sul 60-50 alla sirena del terzo quarto. Nell’ultimo periodo Venezia torna a +17, ma lo sforzo di Cremona continua: l’inesauribile Mathiang in compagnia di Ruzzier e Ricci la portano fino a -2 ma il canestro di Bramos dà a Venezia la vittoria 78-75 e il diritto di giocarsi l’accesso alla finale nello spareggio di gara 5 che però Cremona giocherà in casa.